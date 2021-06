Un tată i-a tăiat degetul fiului său de 10 ani, care sărise să-și apere mama Un copil de 10 ani din comuna Pogonești, județul Vaslui, a fost ranit cu un cuțit de tatal sau, dupa ce a incercat sa-și apere mama, chiar de tatal sau, care devenise violent. Barbatul a sarit sa o bata pe femeie, iar copilul a intervenit sa-și apere mama. In acel moment, el a fost taiat de tatal sau la palma dreapta. Degetul mare i-a fost pur și simplu secționat de lama cuțitului, potrivit B1. Cea care a sunat la 112 a fost sora baiatului, care are 12 ani. Copilul a ajuns cu mama sa la spitalul din Barlad, apoi a fost transferat la Iași, iar sora sa a fost preluata de Protecția Copilului din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

