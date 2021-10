Stiri pe aceeasi tema

- Momente terifiante in Brașov, unde un tanar a fost injunghiat in plina strada, sub privirile trecatorilor. O camera de supraveghere din zona a surprins intregul atac. Totul s-a intamplat in fața unui chioșc. Atacatorul l-a injunghiat pe tanar cu un cuțit și apoi a fugit. Martorii i-au acordat primul…

- Un episod violent s-a derulat in plina strada. Atat salvatorii, cat și polițiștii au fost sesizați și au intervenit. Un tanar a ajuns in grija cadrelor medicale, dupa ce a fost atacat, din cate se pare cu un cuțit. Incidentul a avut loc in fața unui chioșc din Brașov, anunța Antena 3. S-a dat alerta,…

- Incident teribil in Brașov! Un tanar de 21 de ani a fost injunghiat in plina strada, sub privirile trecatorilor. Intreaga agresiune a fost surprinsa de o camera de supraveghere din zona, iar polițiștii au reușit sa-l identifice pe tanar.

- Pe inregistrarile de pe camerele de supraveghere, obținute de portalul De Braila , se observa cum un barbat, care se afla in afara partii carosabile, este spuberat de un autoturism care vine in mare viteza. Mașina se lovește de un gard și ricoșeaza in mijlocul drumului. Potrivit politiei, șoferul, 36…

- Scene șocante au avut loc in Italia! Un tanar a fost arestat dupa ce a injunghiat patru persoane și un baiețel de 6 ani. Barbatul este acuzat de tentativa de omor, vatamare corporala și jaf. Iata cum a avut loc incidentul!

- Un barbat a fost impușcat mortal de polițiști, dupa ce a injunghiat cel puțin șase persoane dintr-un supermarket din Auckland, Noua Zeelanda, transmite BBC. Potrivit nzherald.co.nz, trei victime sunt in stare critica.

- Mai multe persoane au fost implicate intr-un scandal in judetul Teleorman, iar in urma altercatiei un tanar de 24 de ani a fost injunghiat. Un barbat de 26 de ani este audiat de politisti, fiind suspectat ca ar fi comis fapta. ”La data de 27 iulie a.c., Politia orasului Zimnicea a fost sesizata…

- Un scandal intre mai multe persoane a izbucnit, marți, in orașul Zimnicea judetul Teleorman. Un tanar de 24 de ani a fost injunghiat Un barbat de 26 de ani este audiat de politisti, fiind suspectat ca ar fi comis fapta. „La data de 27 iulie a.c., Politia orasului Zimnicea a fost sesizata cu privire…