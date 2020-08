Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin trece prin momente grele. Soțul acesteia are coronavirus, iar marea doamna a muzicii a mers la spital pentru a se testa. Irina Loghin a declarat in exclusivitate pentru Romania TV ca se simte foarte bine și așteapta rezultatul testului in spital. „Am venit sa fac toate analizele pentru…

- Un nou caz de sclavie a fost inregistrat in Romania, mai exact la Satu Mare. Un tanar de 18 ani, grav bolnav, era tinut inchis intr-un garaj si obligat sa munceasca pana la epuizare. Potrivit procurorilor DIICOT, care se ocupa de acest caz, tanarul in varsta de 18 ani a fost racolat in vara anului Articolul…

- Cedarea Ardealului de nord ISTORIE… „Romania nu putea fi intreaga fara Ardeal. Ardealul e leaganul care i-a ocrotit copilaria, scoala care i-a faurit neamul, e farmecul care i-a sustinut viata. Ardealul nu e numai inima Romaniei politice: priviti harta, Ardealul e inima Romaniei geografice”. La…

- Creste numarul galatenilor care pierd lupta cu viata din cauza complicatiilor pe care noul coronavirus le provoaca si pe fondul unor suferinte preexistente. Astazi, luni, 24 august 2020, s-a inregistrat decesul celui mai tanar pacient din judet, dar și din țara, provocat de noul coronavirus. Este vorba…

- La un Campionat Mondial destinat junioarelor, desfașurat in Cehia, Romania a pierdut in fața Columbiei, rezultat care a declanșat un veritabil scandal intre jucatoarele noastre. ”Ne-am batut noi intre noi. Jucam impotriva Columbiei, era 1-1 și urma meciul decisiv de dublu. Eu imi pierdusem meciul de…

- Pachetul legislativ Mobilitate 1, care schimba regulile pe piața transportului rutier de marfuri din Uniunea Europeana, intra de astazi in vigoare. Cea mai importanta prevedere, cu un impact asupra transportatorilor din estul Europei, deci inclusiv asupra celor din Romania, este cea cu privire la intoarcerea…

- Cu toate ca este unul dintre cei mai talentati in domeniul sau, tambalagiul Costel Feraru nu isi mai poate castiga existenta in prezent decat cantand pe strazile Iasiului. Conform cotidianului Buna Ziua Iasi, Costel Feraru a reprezentat orasul Ia festivaluri din toata lumea, dar de aproape o luna a…

- Terasele din Romania vor fi deschise pana la ora 24, a anuntat vineri de premierul Ludovic Orban. Decizia de a inchide terasele la ora 23 nu are niciun fundament stiintific, dupa cum au sustinut mai multi medici. „Am avut mai multe solicitari legate de prelungirea programului pana la ora 24 pentru terase…