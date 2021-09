Stiri pe aceeasi tema

- BREBU – Tanarul și-a pierdut viața in aceasta seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 58, in zona comunei Brebu. Au intervenit pompierii reșițeni, polițiștii de la Rutiera și un echipaj de la Ambulanța. Din pacate, echipajul Ambulanței nu a mai putut face nimic și l-a declarat decedat…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, in apropiere de DJ 581, pe un drum forestier dintre localitațile Reșița și Lupac (județul Caraș-Severin). In urma incidentului, o femeie in varsta de 68 de ani a decedat. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…

- La data de 11 august ac, in jurul orei 04.00, polițiștii rutieri au fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenești, care a avut loc pe raza satului Sirca. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un tanar din com. Baltati, in timp ce ar fi condus un auto…

- CARAS-SEVERIN – Daca in ultimele trei zile nu a fost raportat niciun caz in judetul nostru, aceasta saptamana a inceput cu 3 cazuri noi comunicate de Directia de Sanatate Publica a judetului Caras-Severin! Acestea se adauga celor deja existente din ultimele 14 zile, astfel ca in prezent, la nivelul…

- Un grav accident de circulație petrecut in aceasta dimineața pe DN 79, intre localitațile aradene Șimand și Zimandu Nou, s-a soldat cu moartea unui tanar motociclist din Timișoara, care avea 34 de ani. „In aceasta dimineața, in jurul orei 10.30, s-a produs un accident rutier grav pe DN 79, in afara…

- Doua accidente rutiere s-au produs astazi pe DN 58A, porțiunea care leaga localitațile carașene Ezeriș și Firliug. Primul in jurul orei 16:23, al doilea in jurul orei 16:38, conform ISU Caraș-Severin. In primul accident a fost vorba de o ciocnire intre doua autoturisme. O persoana a murit, iar alte…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe DN 58B, in cartierul Moniom din Reșița, unde un TIR și un autoturism s-au ciocnit frontal, iar șoferul mașinii a ramas incarcerat. La locul incidentului au intervenit de urgența un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere și…

- Accident grav in aceasta dimineata, pe DN 6, pe raza localitatii Sadova Veche din Caras-Severin. O masina in care era soferul, un barbat de 55 de ani si un pasager de 16 ani, a intrat pe contrasens si s-a izbit de un tir care circula regulamentar. In urma impactului, soferul a decedat, iar pasagerul…