- Un nou accident de circulație soldat cu pierderi de vieți omenești, al doilea al zilei in vestul țarii, a avut loc pe DN 79A, in zona localitații aradene Voivodeni. UN autoturism in care se afla doar șoferul a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat in camp. La fața locului s-au deplasat echipajul de descarcerare…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…

- Aventura la volan dupa miezul nopții pentru un barbat fara permis din Deva, care a ignorat semnalele polițiștilor și a gonit pe roșu intr-o intersecție din orașul de la poalele cetații. Ieri, in jurul orei 0.40, polițiștii au observat in trafic un autoturism care se deplasa sinuos pe bulevardul Decebal,…

- O ruta culturala regionala de turism ecumenic, dar nu numai, este cea a bisericilor de lemn din județul Arad, pe teritoriul caruia se afla nu mai puțin de 43 de bisericuțe de lemn, multe aflate pe lista monumentelor istorice. Pe langa acestea insa, mai exista biserici și manastiri ale multor confesiuni,…

- Deces al unui barbat in varsta de doar 37 de ani. Barbatul a fost gasit in propria locuinta de pe Calea Timisorii, din Arad. Politistii au fost sesizati aseara de faptul ca un barbat a fost gasit decedat in casa sa. Cadavrul a fost transportat la S.J.M.L. Arad, pentru efectuarea autopsiei, in vederea…

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…

- Șoferii din vestul țarii sunt avertizați de DRDP Timișoara deoarece de azi, 22 februarie, pana vineri, 24 februarie, intre PTF Nadlac 2 și Arad va circula un transport cu gabarit depașit. Traseul urmat de transportul cu gabarit depașit este Nadlac 2 PTF – A1 – A11 – DN 7 (Intersecție DJ 709C cu DN 7)…

- Transplant de cord: Un pacient din vestul țarii a primit inima unui tanar de 39 de ani. Barbatul de 54 de ani a primit o alta inima, prin primul transplant realizat in acest an la Clinica de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu…