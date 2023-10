Ieri, 18 octombrie, polițiștii Secției 3 Farcașa au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui tanar de 23 de ani din Salsig. Acesta este condamnat la un an și patru luni de inchisoare cu executare sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj. Tanarul a fost depus la Penitenciarul Baia Mare in vederea executarii pedepsei.