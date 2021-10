Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele 352 de decese din cauza COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, doua au fost declarate in cazul unor minori. Este vorba despre o fetita de 6 ani din Arges si o adolescenta de 17 ani din Buzau.

- Unul dintre bolnavii de Covid-19 din Timișoara care a plecat joi dupa-amiaza spre Szeged n-a mai ajuns la destinație. Ambulanța s-a intors din drum, inainte de urcarea pe autostrada, dupa ce femeia intubata a intrat in stop cardio-respirator. Medicii s-au chinuit sa o stabilizeze, dar a intrat in al…

- Un tanar de doar 24 de ani din Bistrița-Nasaud se numara printre cele 390 de persoane decedate in ultimele 24 de ore din cauza infectarii cu virusul nimicitor Sars-Cov-2. Barbatul nu prezenta alte comorbiditați, insa in același timp, nu prezenta nici macar o doza a vaccinului impotriva Covid-19.

- Din totalul pacienților internați în spitale din cauza COVID-19, 417 sunt minori, 395 fiind internați în secții și 22 la ATI. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.943. În intervalul 06.10.2021 (10:00)…

- In ultimele 24 de ore, un tanar de 16 ani a pierdut lupta cu boala COVID-19, conform raportarilor Grupului de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent din judetul Dolj, vaccinat, dar cu alte probleme de sanatate.

- Unul dintre pacientii COVID care au murit in sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul Clinic Urgenta Sibiu era un tanar care le spusese medicilor ca are certificat de vaccinare, dar de fapt nu se imunizase, a declarat marti coordonatoarea sectiei, medicul Ioana Codru.

- Adolescentul de 17 ani din Craiova mort in spitalul din Craiova dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV 2 nu era vaccinat si suferea de diabet. Medicii au sperat sa-l salveze si chiar au reusit sa-l resusciteze in a doua zi de la internare, dar in urmatoarea zi elevul s-a stins din viata

- Tanarul de 34 de ani, bolnav de Covid, care a fost intubat trei saptamani la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara dupa ce și-a tratat acasa boala cu vitamine, a murit. Acesta a plecat luni din spital...