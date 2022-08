Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amenințat, luni, de catre un tanar cu un pistol de jucarie in timp ce se afla in trafic, informeaza www.stirilekanald.ro. Oamenii legii au fost sesizați prin apel la numarul unic de urgența 112 de un barbat in varsta de 65 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se […] Articolul…

- Un medic stomatolog din Iași a murit dupa ce a fost ințepat de o albina. Vadim Sarbu, chirurg protetician, fondatorul unei cunoscute clinici din Iași, și-a pierdut viața dupa ce ar fi fost ințepat de o albina, in urma cu cateva zile. Presa locala scrie ca la puțin timp dupa aflarea veștii morții medicului,…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care din acest an este pompieri la Detașamentul 1 de Pompieri din Timișoara, va participa saptamana viitoare la o importanta competiție de arte marțiale, la WUKF World Karate Championships 2022, care are loc la Fort Lauderdale, in Florida, Statele Unite. Ediția de anul…

- Madalina Andreea Beldie este șef de promoție Medicina – linia de predare in limba romana la Facultatea de Medicina din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T.Popa” din Iași. Visul de a deveni medic a pornit inca din perioada liceului. „Imi este greu sa identific exact de unde a pornit…

- Imagini spectaculoase cu podul de la Luțca ce s-a prabușit astazi. In momentul in care podul s-a rupt se pare ca doua mașini se aflau in tranzit iar unul dintre șoferi chiar a fost ranit. In jurul orei 14:15, podul de pe drumul județean de la Luțca, din comuna Sagna (langa Roman) s-a prabușit. Podul…

- Un tanar este cautat cu disperare dupa ce a intrat in balta din zona localitatii Neudorf, judetul Arad, si nu a mai aparut la suprafata. Autoritatile sunt in alerta si actioneaza inclusiv cu ajutorul unui scafandru pentru gasirea acestuia. In aceasta seara, in jurul orei 20:30, pompierii au fost sesizați…

- Pasajul pietonal subteran situat pe strada Calea Ieșilor din municipiul Chișinau, a primit dupa renovare numele de „Pasajul Iași”. Pe langa modernizarea pasajului, trecerea subterana a fost decorata cu fotografii cu punctele de atracție ale muncipiului Iași. Acum, trecatorii pot admira imagini cu cladiri…

- Anul acesta, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, ne spune directoarea Camelia Voicu, are un singur elev șef de promoție. El se numește Mihai Caloian și a absolvit cei patru ani de liceu cu media 10. Mihai Caloian este un tanar din satul Pietrosu, comuna Costești, care viseaza la o cariera universitara. …