- Un tanar de 33 de ani a decedat la o sala de forța din Campia Turzii, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla la antrenament.IPJ Cluj a confirmat incidentul, precizand ca este vorba despre un barbat de 33 de ani, din localitate și ca s-a intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa, conform procedurilor…

- Un tanar de 21 de ani, drogat și beat, a fost prins la volanul unui autoturism in timp ce se deplasa cu viteza mare pe o strada din municipiul Turda. Polițiștii l-au oprit la timp in trafic inainte sa provoace o nenorocire.

- ISU Cluj a emis mesaj RO-ALERT, dupa ce meteorologii au emis cod portocaliu de vreme rea in mai multe zone din județ.„S-a transmis prin sistemul RO-ALERT un mesaj de avertizare Cod Portocaliu, valabil pana la ora 15:00, pentru terminalele mobile de pe raza unitaților administrativ teritoriale Turda,…

- Un barbat in varsta de 62 a fost gasit mort, joi seara, pe un drum din Turda.,, La data de 17 august a.c., in jurul orei 19.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au fost sesizați despre faptul ca, pe un drum din localitatea Babeni, ar fi fost gasit un biciclist cazut pe partea carosabila,…

- Luni, 14 august 2023, in jurul orei 18.45, un tanar de 25 de ani, din comuna Lupșa, județul Alba, in timp ce conducea un tractor, pe un drum secundar, ar fi patruns pe DN 75, intrand in coliziune, in dreptul kilometrului 101 +600 de metri, cu o motocicleta condusa de un barbat de 44 de […] The post…