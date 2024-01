Stiri pe aceeasi tema

- Patrula din cadrul Secției 2 Bogdan Voda a intervenit la un eveniment, semnalat prin apel 112, produs in satul Bocicoel, prin intermediul caruia o femeie a sesizat faptul ca o persoana, prin distrugerea porții de acces folosind un autovehicul, a patruns in curtea imobilului acestuia. In baza sesizarii…

- Azi noapte, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 23 de ani din Barsana. Acesta este banuit de comiterea unei fapte de tulburarea ordinii și liniștii publice și tentativa la distrugere. In fapt, la data de 04 ianuarie, la ora 23.15, polițiștii Postului…

- La data de 03 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou, au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere._* In fapt, la data 03 ianuarie a.c., in jurul orei 17:30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou au oprit pe DJ591A, pe…

- La data de 24 decembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Belinț au reținut un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In fapt, la aceeași data, in jurul orei 19:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un șofer ar fi fost implicat intr-un…

- Un tanar de 22 de ani din Glavanești a ajuns in arestul poliției, dupa ce s-a imbatat și a furat o mașina, pe care a condus-o pe drumurile publice. Polițiștii au descoperit ca nici nu are permis. Sambata, 11 noiembrie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au reținut, 24 de ore, un…

- Joi, 12 octombrie, la ora 07.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați de catre angajata unei societați comerciale din Dragomirești despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in interiorul punctului de lucru al societații comerciale de unde ar fi sustras mai multe bunuri. La fata…

