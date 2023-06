Un tânăr de 28 de ani din Dersca s-a ales cu dosar penal pentru că s-a urcat beat la volan Un tanar de 28 de ani din Dersca s-a ales cu dosar penal pentru ca s-a urcat beat la volan Joi, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea, au oprit pentru control, pe drumul județean DJ 291 B, in comuna Dersca, județul Botoșani, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din aceeași localitate. Intrucat acesta emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,83 mg/l alcool pur in […] Citește Un tanar de 28 de ani din Dersca s-a ales cu dosar penal pentru ca s-a urcat beat la volan in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

