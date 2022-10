Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, polițiștii din Sighetu Marmației, aflați in serviciul de patrulare pe raza de competența au oprit pentru control un autoturism pe strada Gheorghe Doja din municipiu. La solicitarea polițiștilor de a se legitima, barbatul a refuzat, dar in urma verificarilor efectuate a fost identificat…

- Lucratori ai Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Targu Mureș au depistat sambata, 10 septembrie, in jurul orei 3.01, pe strada Gheorghe Doja din municipiu, un tanar in varsta de 20 de ani, care ar fi condus un autoturism, implicat intr-un accident cu pagube materiale. "In urma verificarilor…

- Pe 4 septembrie, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni, carea efectuau activitați de ordine publica și fluidizare a traficului in zona festivalului Analogue, au depistat un barbat de 34 de ani, din București, care conducea un autoturism, in timp ce se afla sub influența…

- Azi-noapte, polițiștii din Borșa au depistat pe strada Torentului din oraș un autoturism, fiind identificat la volan un tanar de 23 de ani din oraș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca tanarul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar in urma…

- In seara de marti, 23 august, in jurul orei 21.00, patrula intercomunala a Secției 6 Sarasau a intervenit la o sesizare semnalata prin apel 112 privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și transport ilegal de material lemnos. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat in comuna Campulung…

- Cinci dosare penale au fost intocmite de polițiștii baimareni, sigheteni, cei ai Secției 6 Sarasau, precum și cei din Seini, fiind constatate savarșirea unor infracțiuni rutiere. Trei dintre aceștia, cu varste cuprinse intre 38 și 42 de ani din Racșa, Baia Mare și Sighetu Marmației, au fost testați…

- Miercuri, 03 august, la ora 22.45, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus, in timp ce efectuau controlul și supravegherea traficului rutier pe D.J. 171A, in Suciu de Sus, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui moped, care circula dinspre Suciu de Sus inspre Groșii Țibleșului, moment in care, conducatorul…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au depistat, in trafic, pe raza municipiului Pitești, un barbat de 23 de ani, din județul Teleorman, care conducea un autoturism pe strada Craiovei, din Pitești, iar in urma testarii cu aparatul DrugTest, a ieșit pozitiv. Barbatul a fost condus la o unitate…