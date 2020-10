Un tânăr de 22 de ani a murit, din Vaslui, a murit după ce a intrat cu mașina într-un camion, pe DN 24 Un tanar de 22 de ani a murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a intrat cu viteza intr-un camion, pe o șosea din județul Vaslui, potrivit Mediafax. Pompierii din Vaslui anunța ca au intervenit la accidentul produs pe DN24, in comuna Valeni. In accident au fost implicate doua autovehicule și doua persoane. ANALIZA MASURI NOI propuse de Guvern pentru romanii cu restanțe la plata datoriilor, din cauza pandemiei Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a izbit un camion care venea din sens opus. Conform unor surse locale, mașina avea viteza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Tanarul conducea un autoturism de teren din Marea Britanie, inmatriculat in Vaslui, pe directia Vaslui catre Iasi. La un moment dat, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens intrand frontal intr-un autovehicul de mare tonaj care circula pe sens opus.…

