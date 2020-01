Un tânăr de 18 ani, dispărut de două zile, a fost găsit mort Un tanar de 18 ani plecat de acasa, din Curtea de Argeș, de miercuri, a fost gasit mort intr-o zona impadurita, in apropierea raului Arges. Trupul tanarului a fost gasit langa un stalp de inalta tensiune, informeaza Mediafax. Tanarul de 18 ani era cautat de echipaje mixte de miercuri, cand Poliția a anunțat ca a plecat de acasa, din Curtea de Argeș, și nu a mai revenit. Citește și: Detalii de ultim moment despre coronavirus - Cum afecteaza virusul corpul uman Vinerim, anchetatorii au anunțat ca tanarul a fost gasit mort, intr-o zona impadurita, in apropierea raului Arges,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost dat in urmarire nationala, joi, dupa ce a plecat de la domiciliul sau din Curtea de Arges si nu a mai revenit, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, tanarul a plecat voluntar de la domiciliu in urma cu o zi, la momentul…

- Un elev al Colegiului Național Vlaicu Voda din Curtea de Argeș este dat disparut. In cursul zilei de ieri, 29 ianuarie a.c., FLOREA MARIUS ȘTEFAN, de 18 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau de pe raza municipiului Curtea de Argeș si nu a mai revenit, informeaza IPJ Argeș. Semnalmentele baiatului…

- In cursul zilei de 15 decembrie a.c., MUSTEA FLORIN-ALEXANDRU, de 35 de ani, a disparut de pe raza municipiului Curtea de Argeș si nu a revenit la domiciliu. Semnalmente: 1,75 m inalțime, greutate 76 de kg, ochi caprui, ten masliniu, par negru, tuns scurt, fața ovala, poarta barba, prezinta semn particular,…

- O tanara de 19 ani a fost strangulata și arsa de fosta concubina a iubitului ei, intr-o padure din apropierea satului Echimauți din raionul Rezina. Cazul a fost semnalat printr-un apel telefonic catre polițiștii din Rezina de catre un barbat in varsta de 25 de ani, iubitul tinerei omorate. Barbatul…

- Saptamana trecuta, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea definitiva la inchisoare pe viata a doi barbati acuzati ca si au ucis in bataie un amic de pahar, iar a doua zi dimineata inculpatii au sectionat cadavrul si au ascuns bucatile rezultate. Tot in prezenta cauza, un al treilea inculpat suspectat…

- In cursul zilei de marți, 05 noiembrie a.c., in jurul orei 11:00, Poliția comunei Chichiș a fost sesizata despre faptul ca in data de 03.11.2019, in jurul orei 19:00, KIRSTOF Albert, in varsta de de 64 de ani a plecat de la domiciliu, și pana in prezent, acesta nu a revenit. Polițiștii din cadrul…

- Doi jurnalisti indonezieni implicati intr-o mediere intre locuitori si un producator de ulei de palmier au fost gasiti morti dupa ce au suferit multiple rani in urma unui atac cu arma alba in apropierea unei plantatii din insula Sumatra, a anuntat politia, relateaza AFP potrivit Agerpres. Trupul…