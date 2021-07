Stiri pe aceeasi tema

- Accidente grave pe soselele din tara. Un preot greco-catolic a murit, iar sotia si fetita lor, de 4 ani, au ajuns la spital in stare critica. O ambulanta a fost spulberata de un tren intr-o localitate din judetul Caras-Severin. La iesire din Iasi, doi oameni au fost raniti grav, iar in Baia Mare un…

- Spirulina a devenit tot mai folosita de romani insa putini stiu ca aceasta microalga este una dintre cele mai vechi forme de viata de pe Pamant, care a ajutat la producerea oxigenului timp de milioane de ani. Alimentul miraculos recomadat de NASA. Specialistii spun ca spirulina este un „superaliment“…

- Miercuri, ora 15.45, urmare a probatoriului administrat de polițiștii din Vișeu de Sus pe numele tanarului de 18 ani, a fost emisa ordonanța de reținere pentru 24 de ore cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativa la viol si talharie calificata. Acesta a fost depus in Centrul de Reținere…

- De ultima ora! Soferul de 20 de ani din Baia Mare care a zdrobit cu masina doi tineri in timp ce așteptau autobuzul a fost reținut ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Soferul de 20 de ani din Baia Mare…

- Vezi cine este tanarul gasit mort in Maramureș, cu doua cuțite infipte in piept.Criminalul, gasit și reținut. foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 S-a aflat identitatea victimei de la Maramureș, barbatul…

- Piromanul de la Borsa a fost reținuț dupa o urmarire ca-n filme. Vezi cine este el… ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Ieri, 26 mai, in urma activitaților efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații…

- Alerta in VISEU de Sus in urma cu putin timp. INCENDIU pe strada Dragos Voda ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Pompierii maramureseni au fost solicitati sa intervina in Viseu de Sus la un incendiu izbucnit…

- Razie a polițiștilor in magazine, in unitați de tip pensiune și restaurantele din Vișeu de Sus. Vezi ce se verifica…. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Acțiune executata de polițiștii din cadrul Serviciului…