- Un baiat in varsta de 13 ani a ajuns cu arsuri de gradul II pe corp dupa ce in cursul zilei de sambata, 27 august, a incercat sa aprinda focul folosind o sticla de benzina. Incidentul a avut loc in satul Veja, comuna Stanita, din judetul Neamt, copilul fiind transportat la Iasi pentru tratament de…

- Grupul consilierilor județeni ai PNL a votat pentru proiectul de hotarare privind construcția unui nou spital, in valoare de 200 de milioane de euro, ce ar putea primi finanțare prin PNRR. Suma avansata este mult mai aproape de realitate, fața de precedenta estimare de 630 de milioane de euro. Ne bucura…

- Controalele efectuate de politistii nemteni, luni dimineata, 22 august, la transportatorii de persoane s-au soldat cu amenzi de 11.700 lei, un permis de conducere retinut si un certificat de inmatriculare retras. In plus doua autobuze au fost “trase pe dreapta”, in sensul ca au fost imobilizate pana…

- Din iulie, serviciul E.ON eBooking este funcțional in magazinele din Alba Iulia, Arad, Baia Mare, Barlad, Bistrița, Botoșani, Comanești, Deva, Dorohoi, Onești, Pașcani, Petroșani, Radauți, Roman, Suceava, Turda și Zalau; La magazinele din Bacau, Cluj-Napoca, Iași, Piatra- Neamț, Sibiu, Targu Mureș și…

- ■ acuzatul are 63 de ani ■ a fost gasit vinovat de sase acte materiale de viol, agresiunile avind loc timp de mai bine de un an ■ la acel moment victima avea 10 ani ■ inculpatul datoreaza daune morale de 20.000 de lei ■ Un barbat in virsta de 63 de ani, C. I, […] Articolul Batrin condamnat la inchisoare…

- ■ pentru perseverenta infractionala, individul a fost incatusat ■ in alt caz, politistii au dat de un sofer drogat cu cannabis ■ Un tinar in virsta de 24 de ani, din Harghita, a reusit performanta de a fi depistat la volan baut si fara permis in doua rinduri, in mai putin de jumatate de luna. […] Articolul…

- ■ Curtea de Apel Brasov a modificat decizia instantei de fond, rezultind o pedeapsa cu suspendare de 3 ani de inchisoare ■ initial, sentinta a fost de 3 ani si 2 luni, dar cu executare ■ Adrian Costel Anton a fost acuzat de DNA ca a luat 300 de lei pentru a „trece“ un candidat […] Articolul Politistul…

- Un barbat care a consumat alcool a facut scandal in momentul in care a aterizat pe Aeroportul Otopeni. Individul a jignit pasagerii, iar in momentul in care a fost legitimat de polițiști a devenit recalcitrant. Momentul in care a fost pus la pamant de polițiști a fost postat de Sindicatul Europol pe…