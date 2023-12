Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul, in varsta de 30 ani, a fost dus sambata seara la spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi cu arsuri pe 75% din suprafata corpului, dupa ce a aruncat o petarda in apropierea unei canistre cu combustibil transmite site-ul local Ziarul de Iași.Incidentul a avut loc in cartierul ieșean Galata. Canistra…

- Ambulanța a fost solicitata pentru pacientul din municipiu sambata, in jurul orei 14:00. Barbatul in varsta de 48 de ani a fost gasit de soție in garaj dupa ce a incercat sa se sinucida. Era plin de sange, incercase sa-și taie venele cu un flex. Dispozitivul i-a secționat arterele de la mana stanga.…

- ALERTA… Un tanar de 23 de ani din municipiul Huși, Butiuc Laurențiu, care se alfa in Iași in ultima perioada, este de negasit din data de 9 octombrie. Apropiații sai i-au anunțat dispariția la Poliție și așteptata cu inimile stranse orice detaliu despre tanar. “Se numește Butiuc Laurentiu și are 23…

- BRAVO… Un tanar din comuna Dumesti a fost admis la Institutul Medico-Militar Bucuresti. Este vorba despre Relu-Daniel Butnariu, fiul profesorilor Ionel-Relu si Luiza Butnaru. Acesta a terminat scoala gimnaziala din comuna, iar apoi Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”. „Felicitari pentru rezultatele tale…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au efectuat, miercuri, noua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie calificata si tentativa la talharie calificata,…

- Incident neobișnuit in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din Deva. Un tanar care parea a fi beat sau drogat a incercat sa smulga un copil din brațele mamei. „Astazi, in jurul orei 13:10, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata prin intermediul serviciului apel de urgența 112 cu privire la faptul ca,…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit astazi, in jurul orei 15:00, in localitatea timișeana Grabaț. Victima a suferit arsuri la picioare și la o mana. „A fost alertata Secția de Pompieri Sannicolau Mare și s-au deplasat la locul evenimentului 8 subofițeri cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Accident de circulație, duminica seara, in cartierul Fabric din Timișoara. Un șofer beat a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina intr-o cladire. „Un barbat, in varsta de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Piața Romanilor, iar la un moment dat a intrat…