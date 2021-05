Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul „Femeie asezata langa fereastra” de Pablo Picasso a fost vandut joi pentru suma de 103,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Christie’s, la New York, relateaza AFP. Tabloul de 1,46 m pe 1,14 m, pictat in 1932, a fost adjudecat pentru 90 de milioane de dolari, suma…

- Tabloul "Femeie asezata langa fereastra" (Marie-Therese) de Pablo Picasso a fost vandut joi pentru suma de 103,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Christie's, la New York, relateaza AFP.

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri.…

- Una dintre picturile ''monumentale'' cu nuferi realizate de artistul impresionist francez Claude Monet ar putea fi adjudecata pentru suma de 40 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York pe 12 mai.