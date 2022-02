Un supereveniment al anului: Când este Super Bowl 2022 Meciul pentru campionat in National Football League (NHL) 2022 este programat luni, 14 februarie, de la ora 01:30 – ora Romaniei și aduce fața-n fața echipele Los Angeles Rams (campioana National Football Conference) și Cincinnati Bengals (campioana American Football Conference). Super evenimentul are loc pe SoFi Stadium din Inglewood, Calif și se anunța a fi din nou unul de 5 stele din toate punctele de vedere.Protagonistele Super Bowl 2022 și cotele la pariuriCondusa de Sean McVay inca din 2017, Los Angeles Rams este favorita intalnirii, cu o cota de 1.50 la pariuri fotbal american – Super Bowl… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Only in 10-15 years can Romania hope for a new Olympic medal at the Winter Olympics, and this only if in the next 4-5 years it invests in infrastructure and in children's clubs, the Minister of Sports, Eduard Novak, said in an interview to AGERPRES. He says that Romania, which won only one Olympic…

- Industria cinematografica a trecut prin cea mai grea perioada din acest secol. Inchiderea cinematografelor a fost cea mai dura lovitura data producatorilor de filme, care s-au vazut puși in situația de a nu iși putea valorifica creațiile. In aceasta noua lume, o serie de servicii de streaming, cum ar…

- ​Legendarul Tom Brady, considerat unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalului american, a decis sa se retraga din NFL la vârsta de 44 de ani, sustine ESPN. Brady are în palmares sapte trofee Super Bowl.Compania TB12 Sports, care îi apartine sportivului, a postat…

- Primele imagini din „Bel-Air”, reboot dramatic al sitcomului din anii 1990 „Printul din Bel-Air/ The Fresh Prince of Bel-Air” al lui Will Smith, au fost lansate, informeaza News.ro. Primele trei episoade vor fi lansate pe serviciul de streaming Peacock al NBC, pe 13 februarie, apoi cate un…

- Salvamont Sibiu Mountain Rescue County Public Service recommends skiers to avoid winter sports in the Fagaras Mountains, where snow and weather reports indicate a 4 out of 5 avalanche level. The compression tests performed by mountain rescuers also indicate that the snow layers are not cohesive,…

- Echipa antrenata de Marius Sumudica, ​Yeni Malatyaspor, a pierdut, sâmbata, pe terenul echipei Giresunspor, scor 1-0, în etapa a 13-a a campionatului turc de fotbal SuperLig.Golul a fost marcat de Diabate ('70, penalty).Echipa lui Sumudica a avut un gol anulat cu ajutorul…

- Vlad Enachescu a fost numit in funcția de „Head of Sports” la trustul Pro. Vlad Enachescu a preluat conducerea unui nou departament de sport important din media romaneasca, dupa ce in trecut a fost șef la TVR și Telekom Sport. Va coordona activitatea atat pentru Pro TV, cat și pentru canalele secundare…