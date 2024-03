Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Degustatorilor Autorizați din Romania (ADAR) implinește anul acesta trei decenii de activitate dedicata promovarii și dezvoltarii industriei vinicole din țara. Inființata in 1994, ADAR a devenit un punct de referința in domeniu, reunind degustatorii și producatorii de vin din intreaga țara.…

- Vineri, 23 februarie, ora 14:00, Premier GSP revine cu ediția numarul 4. De aceasta data, campionatul Angliei trece in plan secundar, pentru ca moderatorul Daniel Grigore impreuna cu Bogdan Nițu, membru al fan clubului Liverpool FC Romania, și Alexandru Mone, jurnalist GSP.ro, vor analiza finala Cupei…

- Liverpool, liderul campionatului de fotbal al Angliei, s-a impus sambata cu 4-1 pe terenul lui Brentford, in primul meci din etapa a 25-a, dupa un meci in care a avut doi fotbalisti, Curtis Jones si Diogo Jota, accidentati in prima repriza, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa ce Curtis Jones…

- Secom®, cea mai cunoscuta companie de suplimente alimentare * și lider de autoritate in soluții de medicina integrativa din Romania, celebreaza la aniversarea a 20 de ani cea mai importanta reușita: caștigarea increderii consumatorilor, a mediului profesional, a partenerilor și a comunitații de business.…

- Joi, 8 februarie ac., comunitatea poloneza din Suceava alaturi de reprezentanți ai comunitaților poloneze din Bucovina s-au intalnit la restaurant Bradet pentru a sarbatori „Lasata Secului” de Joia Grasa – ultima zi de joi inainte de Postul Mare cu care incepe ultima saptamana de carnaval – obicei stravechi…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, gruparea londoneza Arsenal, intr-un meci din turul al treilea al Cupei Angliei.Meciul de pe Emirates Stadium a fost decis in ultima sa parte. „Cormoranii” au deschis scorul in minutul 80, cand Jakub Kiwior, de la Arsenal, a marcat…

- Liverpool s-a impus in etapa de „Boxing Day” in deplasare cu Burnley, scor 2-0. Darwin Nunez a deschis scorul in minutul 6, dar „cormoranii” au avut emoții tot meciul in privința victoriei. Intrat pe teren in minutul 84, chiar in locul primului marcator, Diogo Jota a stabilit scorul final in minutul…