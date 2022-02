Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, va face marti, la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei) o declaratie despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina. Declarațiile de la Casa Alba vor fi transmise in direct, pe TVR 1.

- Desi liderii occidentali sunt acuzati de Kiev de alarmism, Boris Johnson a insistat ieri: „semnele arata ca rusii cel putin pregatesc ceva care ar putea avea loc in urmatoarele 48 de ore". De partea cealalta, seful diplomatiei ruse i-a transmis lui Putin, intr-un cadru televizat, ca mai exista o „sansa"…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, sambata, la telefon, timp de o ora si doua minute. “Presedintele Joseph R. Biden a discutat astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre escaladarea mobilizarii de forte militare la frontierele Ucrainei. Presedintele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Prezența forțelor ruse in apropierea graniței cu Ucraina și langa Marea Neagra a starnit ingrijorarea autoritaților romane, a relatat Digi 24. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 10 ianuarie, ca este nevoie de o detensionare rapida a situației. „Exista o ingrijorare legitima din partea…

- Informații de ultima ora, preluate de France Presse și Le Figaro, anunța inceperea la 10 ianuarie a unor negocieri intre Moscova și Washington, in cadrul dialogului strategic de securitate lansat de Joe Biden și Vladimir Putin la intalnirea lor de la Geneva. Agenda acestei intalniri, la nivel de diplomați…

- Presedintii american Joe Biden si rus Vladimir Putin au ramas pe pozitii, in pofida unui summit virtual de doua ore in care au discutat despre o escaladare a crizei cauzate de catre Rusia, care a comasat zeci de mii de militari la frontiera cu Ucraina, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.…