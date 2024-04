Un studiu dezvăluie cel mai simplu mod prin care oricine se poate simți cu zece ani mai tânăr Ați observat vreodata cum o mașina clasica bine intreținuta poate intoarce privirile și emana un farmec atemporal? Varsta sa a devenit subiectiva. La fel ca un automobil de epoca care a fost ingrijit cu meticulozitate, sentimentul de tinerețe nu este doar o noțiune superficiala - este legat in mod intrinsec de beneficii tangibile pentru sanatate. Varsta subiectiva, indicatorul intern care masoara cat de batrani ne percepem a fi, transcende domeniul simplei percepții de sine, scrie earth.com. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 209574 72 din 22 martie 2024 STIRE DE PRESA IDENTIFICAT DE POLITISTI SI ARESTAT PREVENTIV 30 DE ZILE La data de 21 martie a.c., un tanar, in varsta de 30 de ani, din municipiul Dej, a fost arestat preventiv 30 de zile, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni de inselaciune si fals…

- Alerta in București! Un tanar amenința ca se arunca de la etajul 9, negociatorii Poliției au intervenit de urgențaPolițiștii din București sunt in alerta dupa ce un tanar in varsta de 26 de ani a a amenințat ca se arunca de la etajul 9 al unui bloc din Capitala."La data de 21 martie 2024 Poliția…

- In aceasta dupa-amiaza, un accident rutier s-a produs in apropierea comunei Baciu din Cluj. Au fost implicate, doua autoturisme, iar doua persoane au fost transportate la spital. „Au fost alocate o autospeciala și doua echipaje SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, la evenimentul respectiv.…

- Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau au o relație de iubire de aproximativ trei ani de zile. Artista spune acum ca e „binecuvantata” ca are un așa iubit langa ea și nu ii pasa de diferența de varsta dintre ei.La inceputul relației, cantareața Lidia Buble, care are 30 de ani, s-a ferit sa apara…

- Jucatoarea Sara Maria Popa (18 ani, 448 WTA) s-a antrenat in trecut cu Patrick Mouratoglou, cel care era antrenorul Simonei Halep cand aceasta a fost acuzata ca s-a dopat. Sportiva a vorbit despre cazul Simoei Halep, recent audiat la TAS, unde spera sa i se reduca pedeapsa inițiala de 4 ani. Și a spus…

- Un medic și triatlonist, in varsta de 83 de ani, a impartașit obiceiurile alimentare despre care spune ca l-au ajutat sa aiba o viața lunga și sanatoasa, relateaza Business Insider. Dr. Joseph Maroon, neurochirurg la Centrul Medical al Universitații din Pittsburgh, a declarat ca la varsta de 40 de…

- Un tanar in varsta de 26 de ani a sunat la 112 și a reclamat faptul ca persoane mascate au intrat peste el in casa, l-au legat și i-au furat 40.000 de euro. „La data de 15 ianuarie 2024, in jurul orei 09:40, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un tanar in varsta de […] Articolul Jaf ca in filme,…

- Unul dintre doi români anticipeaz o durat de via extins pân la vârsta de 90 de ani iar 73% afirm c se consider pregtii pentru o via îndelungat. Cu toate acestea doar 26% au adoptat msuri pentru ai asigura stabilitatea financiar în viitor. Principalele preocupri se axeaz pe c...