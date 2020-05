Un studiu chinez afirmă: "În Italia, epidemia va dura până pe 6 august" Un studiu chinez arata ca sfârșitul epidemiei COVID-19 în Italia ar trebui sa ajunga în jurul datei de "6 august". Studiul estimeaza un numar total de infecții în Italia între 116.114 și 274.378 de cazuri și evidențiaza modul în care, potrivit datelor, relaxarea masurilor în Italia "a fost facuta prea devreme": riscul este ca Peninsula sa se confrunte cu "un al doilea val de cazuri" de COVID-19, potrivit echipei conduse de Wangping Jia de la Spitalul Central din Beijing, care a comparat noua epidemie de coronavirus din provincia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

