Un studio de videochat din Constanța a intrat în faliment. Legătura cu familia lui Cristi Borcea Un studio de videochat dn Constanța și-a cerut falimentul la tribunal, motivand ca afacerea nu mai e profitabila. Firma care a intrat deja in procedura simplificata de insolvența are legaturi cu familia lui Cristi Borcea, fostul acționar la clubul Dinamo. Digital Concept SRL a inregistrat pe 14 octombrie 2022 un dosar la Tribunalul Constanța, solictand deschiderea procedurii de faliment Instanța a decis pe 17 octombrie deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitoarei și a anumit in calitate de lichidator judiciar CII Sima Laura. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

