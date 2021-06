Un studio boutique cu creație fotografică contemporană în inima aristocrației Bucureștiului photoartbyralf.com este un studio foto boutique nou lansat in inima Bucureștiului, in zona Charles de Gaulle, specializat pe portrete compoziționale contemporane – individuale, de familie, copii, headshots, personal branding, maternitate etc. Proiectul pornește la drum cu un background și know how internațional, cu o poziționare fotografica strategica și un stil de creație fotografica aparte, cu influențe de fotografie fine art, beneficiind de performanțele oferite de cele mai noi versiuni ale programelor specializate in content fotografic. Raluca Florescu, proprietara studioului specializata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

