- Ucraina se teme ca Ungaria ii va bloca drumul catre Uniunea Europeana si este dispusa la concesii in chestiunea minoritatilor. Oficiali ucraineni ar fi urmat sa aiba saptamana aceasta discutii bilaterale cu Ungaria si Romania pentru a incerca sa ajunga la un acord in problema predarii in limbile minoritatilor…

- Cați bani da Ungaria pentru copiii din Romania care invața in limba maghiara Guvernul de la Budapesta acorda sprijin financiar familiilor din țarile invecinate, inclusiv din Romania, cu copii care invața in limba maghiara. Luni a inceput transferul sumelor catre parinți. Este vorba despre sume majorate,…

- „Doresc sa ii invit politicos, ca sa nu zic sa ii somez, pe prietenii noștri austrieci ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou și sa fie de acord cu aderarea prietenilor nostri romani la spatiul Schengen.Interesul național al Ungariei esta ca Romania sa adere la spațiul Schengen in acest an. De…

- In data de 8 septembrie 2017, secretarul de stat Levente Magyar de la Ministerul de Externe și de Comerț al Ungariei l-a convocat pe ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, pentru a-i comunica ca Ungaria nu va sprijini aderarea Romaniei la OCDE.

- Ungaria a acordat cetațenia unui milion de persoane intre 2011 și 2020, in mare parte etnici maghiari care traiesc in statele vecine, „fara masuri de securitate adecvate pentru a le verifica identitatea”, a transmis ambasada SUA la Budapesta in mesajul prin care anunța inasprirea incepand de marți a…

- George Ganea (24 de ani) și-a gasit echipa dupa desparțirea de FCU Craiova. Atacantul va semna cu Ujpest, o echipa de mare tradiție din Ungaria, cu 33 de trofee in palmares. Fiul lui Ionel Ganea a batut palma cu magiari și ar urma sa efecuteze vizita medicala vineri, conform Nemzeti Sport. ...

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a calificat miercuri drept "ridicola" o declaratie a unei vicepresedinte a Parlamentului European (PE), care a sugerat ca fabrica producatorului auto german BMW din estul Ungariei ar trebui mutata in Romania, in opinia lui Szijjarto o asemenea declaratie ilustrand…

- Premierul Romaniei Marcel Ciolacu a avut o intalnire informala cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania.Premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca, in ansamblul relațiilor romano-ungare, partea romana iși dorește sa mențina o abordare deschisa,…