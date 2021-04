Stiri pe aceeasi tema

- Virginia de Vest, un stat federal american, va oferi rezidentilor sai cu vârste cuprinse între 16 si 35 de ani obligatiuni în valoare de 100 de dolari pentru a îi motiva sa se vaccineze împotriva maladiei COVID-19, relateaza BBC și Agerpres.„Copiii din zilele…

- Autoritațile statului federal american Virginia de Vest vor oferi rezidentilor sai cu varste cuprinse intre 16 si 35 de ani stimulente financiare de stat, sub forma unor obligatiuni in valoare de 100 de dolari, pentru a ii motiva sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19, informeaza BBC, potrivit…

- ”Sunt persoane vulnerabile care nu intotdeauna dezvolta un nivel suficient al anticorpilor pentru a nu se infecta”, a spus Gheorghița, care a precizat insa ca vaccinul protejeaza impotriva unei forme grave a bolii. ”Chiar și in acele cazuri, (persoane infectate dupa administrarea serului - n. red.),…

- Peste 200 de persoane au protestat luni seara in fata Institutiei Prefectului impotriva masurilor de restrictie adoptate in context pandemic, actiunea fiind organizata de reprezentantii centrelor sportive si de fitness din municipiul Bistrita, nemultumiti de faptul ca au fost nevoiti sa isi intrerupa…

- De la finalul lunii decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, și pana pe 1 martie 2021, aproape 950.000 de romani s-au vaccinat impotriva COVID-19. In total, au fost inregistrate 5.458 de reactii adverse. Campania de vaccinare a inceput in data de 27 decembrie 2020, iar pana acum…

- Membrii Guvernului vor primi, miercuri, doza de rapel a vaccinului impotriva COVID-19, incepand cu ora 9,00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar "Dr. Carol Davila" , potrivit unui anunt al Executivului. Pe 20 ianuarie, membrii Cabinetului Citu s-au vaccinat cu prima doza de ser anti-COVID. Premierul…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca nu ia in calcul introducerea de amenzi de 20.000 de lei pentru medicii care vaccineaza impotriva COVID-19 persoane neprogramate. „Ministerul Sanatații monitorizeaza...

- De la inceputul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, in judetul Timis au fost administrate 35.428 de doze de vaccin. In aceeasi perioada s-a inregistrat un numar de 93 reacții adverse In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 446 vaccinuri (182 Moderna),…