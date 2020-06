Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Aeronautica Civila informeaza despre aprobarea curselor charter pentru perioada 5 -28 iunie. Este vorba despre doua curse care vor fi operate de compania „Air Moldova” S.R.L pe 5 și 10 iunie și alte 20, care vor fi operate de compania „Fly ONE” S.R.L., in perioada 15- 28 iunie. Iata care…

- Compania aeriana EasyJet a recunoscut ca un „atac cibernetic extrem de sofisticat” a afectat aproximativ noua milioane de clienți, ale caror date, inclusiv cele ale cardurilor de credit, au fost accesate de hackeri, conform BBC.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Numarul de pasageri transportați in luna aprilie de Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a scazut cu 99,6%, in timp ce Wizz Air a raportat o reducere cu 97,6%.Compania irlandeza Ryanair a precizat ca in luna aprilie a transportat 40.000 de pasageri, comparativ cu 13,5 milioane…

- Piata locala de servicii de resurse umane va scadea cu aproximativ 15% in 2020, ca urmare a maturizarii pietei si a pandemiei de Coronavirus, potrivit unui studiu KeysFin.Cifra de afaceri a furnizorilor de servicii HR din Romania a crescut cu 12,3% in 2018, in comparatie cu anul precedent,…

- Autoritatea Aeronautica Civila informeaza ca au fost selectați operatorii aerieni care vor efectua cursele charter de repatriere a cetațenilor Republicii Moldova in perioada 20-26 aprilie. Astfel, compania aeriana „Fly One” va efectua cursele charter din Paris, Milano și Barcelona, iar compania aeriana…

- ​Compania germana de securitate cibernetica Avira, care avea peste 140 de angajați în România în 2018, a anunțat joi ca va fi achiziționata de fondul de investiții Investcorp, din Bahrain. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​In criza trecuta, cea din 2008-2009, aveam vreo 15 firme. La momentul respectiv am facut o evaluare foarte clara a fiecareia, sa vedem care sunt șansele reale ale respectivelor companii. Sa vedem care dintre firme vor ajunge la mal, cum vor ajunge la mal și de cați bani și cate resurse financiare va…

- Povestea de succes a lui Sebastian Dobrincu este una inspirationala si motivationala in acelasi timp. Recent, el si-a dezvaluit povestea si o parte a personalitatii sale intr-un interviu relaxant acordat pe canalul de Youtube al celor de la HaiHui in doi. "Sebastian Dobrincu este pustiul ala…