Un stadion din Guineea-Bissau va purta numele lui Pele

- De cinci ori castigator al Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo a fost prezentat, marti dupa-amiaza, in fata a 30.000 de suporteri stransi pe stadionul echipei Al-Nassr. Portughezul a incurcat Arabia Saudita cu Africa de Sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul atacant bulgar Hristo Stoicikov a deplans vineri moartea lui Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', pe care l-a descris ca un model de inspiratie pentru generatii de fotbalisti, inclusiv unul personal pentru a marca goluri, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul international suedez Kurt "Kurre" Hamrin, care a evoluat in finala Cupei Mondiale din 1958 dintre Brazilia si Suedia, crede ca Edson Arantes do Nascimento "Pele", care a murit joi la varsta de 82 de ani, a fost "cel mai mare" din istoria fotbalului, atat pentru abilitatile sale ca jucator,…

- Numeroase personalitati ale fotbalului au transmis mesaje de condoleante, pe retelele de socializare, dupa anuntul decesul brazilianului Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', desemnat de FIFA jucatorul secolului XX, care a incetat din viata joi, la varsta de 82 de ani, in urma unui cancer la colon.…

- Regele Pele - Edson Arantes do Nascimento – si-a pus definitiv amprenta asupra fotbalului mondial in peste doua decenii de cariera si 82 de ani de existenta. A fost un superstar, un geniu care a reinventat permanent fotbalul. A fost considerat cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, noteaza…

- Familia fostului mare fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele'' a declarat miercuri ca traieste momente de ''mare tristete si disperare'' amestecate cu ''amintiri amuzante'', in spitalul din Sao Paulo in care starul brazilian este internat de aproape o luna, transmite EFE. Fii la…

- SUA recunosc dreptul Ucrainei de a planifica și a desfașura operațiuni militare pe teritoriul Crimeei, deoarece considera ca peninsula este teritoriu ucrainean, a declarat John Kirby, coordonatorul pentru comunicații strategice al Consiliului pentru securitate naționala, informeaza Rador. Fii…