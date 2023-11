Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu ministrul croat de Externe, Gordan Grlic-Radman, cand o saruta pe obraz pe Annalena Baerbock, omologul sau german, in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE, care a avut loc joi la Berlin, au starnit rumoare in spațiul public, relateaza BBC.

- Mai mulți internauți s-au declarat revoltați in urma unui concert aniversar, care a avut loc pe data de 2 noiembrie la Cinema Victoria, scrie ziaruldeiași.ro. In timp ce Irina Loghin se afla pe scena, prezentatoarea evenimentului (Doina Baciu), ar fi intrerupt de mai multe ori momentul artistei, in…

- Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunta, miercuri, decesul unui cetatean moldovean in Israel. Barbatul avea 35 de ani si muncea in apropiere de Fasia Gaza. ”Cu profunda tristete, am primit vestea despre trecerea in nefiinta a unui cetatean moldovean in varsta de 35 de ani, care…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si-a exprimat, duminica, bucuria dupa ce Partidul populist al fostului premier Robert Fico, care se opune sprijinului pentru Ucraina, a obtinut victoria in alegerile legislative in Slovacia. „Oamenii au luat o decizie clara in cadrul unor alegeri democratice…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi ca Rusia a fost criticata la Adunarea Generala a Natiunilor Unite si in Consiliul de Securitate al ONU, in conditiile in care Moscova continua sa fie izolata la nivel international din cauza razboiului din Ucraina.

- Seful diplomatiei japoneze, Yoshimasa Hayashi, efectueaza sambata o vizita in Ucraina, a indicat Ambasada Japoniei la Kiev, care conteaza pe Tokyo printre aliatii sai in fata invaziei ruse, potrivit AFP."Ministrul japonez de externe Yoshimasa Hayashi soseste in Ucraina", a indicat ambasada pe Facebook,…

- Aeronava in care calatorea spre Australia ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost nevoita se intoarca pe aeroportul din Abu Dhabi, de unde abia decolase, luni dimineața foarte devreme. Avionul a decolat inițial de pe aeroportul din Emirate dupa escala de realimentare. Doar trei…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a fost nevoita luni sa-si intrerupa temporar calatoria spre Australia din cauza unor probleme mecanice aparute la avionul sau, potrivit unui purtator de cuvant al ministerului, citat de Reuters și news.ro.Avionul guvernamental a fost nevoit sa se intoarca…