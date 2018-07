Stiri pe aceeasi tema

- Peste trei sferturi dintre cetatenii britanici, 78%, nu sunt multumiti de felul in care guvernul britanic gestioneaza Brexitul, iar 50% doresc un nou referendum in care ar putea vota ramanerea in Uniunea Europeana, conform unui sondaj Sky News, transmite News.ro . Sondajul arata, de asemenea, ca 74%…

- Expozitia "Stiinta si etnicitate. Cercetarea antropologica in Romania anilor '30", derulata la Muzeul Dr. Nicolae Minovici din Bucuresti, se incheie cu o dubla lansare de carte si o dezbatere programata vineri la Casa Filipescu-Cesianu,...

- Horoscop, 11 - 17 iunie. Berbec – o soluție pe care trebuie sa o gaseasca. Iși pot face calcule legate de manevrarea banilor Horoscop, 11 - 17 iunie. Taur – o Luna Noua in zona banilor....

- Situatia arhivei SIPA inca nu este clarificata, a declarat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, la Timisoara. "Problema cu arhiva SIPA este veche. Inca nu este clarificata. Eu, cand am devenit ministru al Justitiei, in februarie anul trecut, stiam…

- Opinie de Radu Oprișan » Ne va fi dor de Lobonț Bogdan Lobonț a decis sa puna capat carierei și deja simțim ca fotbalul nostru e mai sarac. Ne-a devenit drag in poarta in care s-au consacrat Silviu Lung senior, Dumitru Moraru, Bogdan Stelea și Vasile Iordache, poarta echipei naționale. La un moment…

- Parlamentarii israelieni au aprobat miercuri o propunere de a organiza o dezbatere in plen asupra ''recunoasterii genocidului armean'', in momentul cand relatiile Turcia-Israel sunt la cel mai scazut nivel dupa criticile vehemente ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in urma…

- Vicepremierul Paul Stanescu a ridicat problema suspendarii președintelui Klaus Iohannis, in ședința de luni a Biroului Politic al PSD, potrivit surselor Hotnews.ro. Social-democrații prezenți la ședința nu au dat insa curs ideii lansate de Stanescu, afirma sursele citate.

- Greșeala nevinovata a lui Radunovici? Comenteaza impreuna cu Costin Ștucan pe facebookul Gazetei Sporturilor! FAPTELE Radunovici, fotbalist din Muntenegru, a greșit grav o pasa la portar, in minutul 12, iar mingea a ajuns Ovidiu Hoban, acesta a pasat in fața porții, de unde Țucudean a inscris; Peste…