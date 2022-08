Stiri pe aceeasi tema

- Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem clar ca ne…

- Intr-un lung discurs susținut la cea de-a 31-a ediției a Universitații de vara de la Tușnad, premierul maghiar Viktor Orban a atacat dur strategia Occidentului in privința razboiului dus de Rusia in Ucraina. „Daca Trump ar fi președintele american și Angela Merkel cancelarul german, nu ar fi razboi…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a susținut, vineri, o conferința de presa dupa ce țara a primit statutul de țara candidata la Uniunea Europeana. „Suntem o țara mica, vulnerabila care va fi in mai multa siguranța in familia UE, unde putem conta pe susținerea tuturor membrilor”, a precizat…

- Trupele ruse și ucrainene iși intaresc pozițiile in ziua care marcheaza invazia armatei hitleriste in Uniunea Sovietica, in 1941, scrie Reuters. Luptele din razboiul care dureaza de luni de zile au favorizat Rusia in ultimele saptamani din cauza avantajului sau uriaș in ceea ce privește puterea de foc…

- America nu a ințeles ca razboiul Ucrainei este o lupta pentru suveranitate, nu pentru democrație In cel de-al Doilea Razboi Mondial, Franklin D. Roosevelt a mobilizat ceea ce el a numit „Națiunile Unite”, printre care se afla și Uniunea Sovietica a lui Stalin, pentru a impiedica puterile Axei sa cucereasca…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat ca nu exista nicio justificare pentru "dispretul brutal" al Rusiei fata de dreptul international atunci cand a lansat invazia in Ucraina, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboiul declanșat de Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean este cea mai mare criza cu care Europa se confrunta de la Al Doilea Razboi Mondial și pana in prezent. Daca dam timpul inapoi pana la data de 23 februarie, cu o zi inainte ca Rusia sa-și lanseze invazia totala in Ucraina, s-ar putea…

- Inca de la inceputul secolului XIX, Suedia a adoptat „Noua politica externa a Suediei”, numita și „Politica din 1812”, unde iși declara neutralitatea, pe care a respectat-o cu acribie timp de doua secole (cu mici excepții in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial cand a livrat minereu de fier Germaniei…