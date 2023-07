Un soldat rus a ales să se sinucidă decât să ajungă din nou în Ucraina Un soldat rus a ales sa se sinucida decat sa revina pe frontul din Ucraina, cand era pe cale sa fie trimis inapoi acolo, dupa un concediu de cinci luni. Mai multe surse mass-media au informat despre cazul militarului, inclusiv Radio Liberty si Radio Swoboda. Pe 21 mai, Alfred Galimov s-a intors la apartamentul pe care il impartea cu iubita sa in Naberezhnie Chelnii, oras de pe raul Volga, dupa o zi de exercitii militare in capitala regionala, Kazan, potrivit epicnews.ro . Un soldat rus a ales sa se sinucida decat sa se intoarca pe frontul din Ucraina fara sa lase vreun bilet sau alt semn Membru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat marti Ucraina pentru dronele care au ajuns aproape de Moscova, relateaza Reuters, scrie news.ro.„Incercarea regimului de la Kiev de a ataca o zona in care se afla infrastructura civila, inclusiv aeroportul, care, intamplator, primeste si zboruri straine, este inca un act de terorism",…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Video | Un soldat rus care a distrus un tanc german Leopard in Ucraina a primit o recompensa de 1 milion de rubleUn soldat rus care a distrus un tanc Leopard de fabricatie germana intr-o batalie din Ucraina a primit o recompensa de 1 milion de ruble (11.842 de dolari) din partea unei fundatii private,…

- Locuitorii stau la coada pentru apa dupa spargerea barajului de la Kakhovka, din Ucraina, din sudul țarii. La o saptamana dupa spargerea barajului Kahkovka, oamenii din zonele inundate, din jurul orașului Herson, din Ucraina, au facut coada pentru apa potabila luni (12 iunie). Kievul și Moscova se acuza…

- Armata ucraineana a achizitionat sute de drone in acest an cu banii colectati de agentiile anticoruptie in urma solutionarii unor cazuri de coruptie, au declarat joi oficiali de la Kiev, citati de Reuters. Agentiile au trimis peste 17 milioane de dolari (650 de milioane de hrivne) in 2023 catre principala…

- Pe rețelele sociale a aparut o inregistrare video cu inca un soldat rus care se sinucide. Este un militar ramas singur in tranșee, iar dupa ce este ranit alege sa scape de durere punandu-și pușca sub barbie și apasand pe tragaci. Administratorul unuia dintre conturile care au difuzat inregistrarea…

- O bomba cu benzina a cuprins un grup de ofițeri de poliție la o manifestație violenta cu ocazia Zilei de 1 Mai, la Paris, luni (1 mai), cu un videoclip pe rețelele de socializare care arata un ofițer cazand la pamant in timp ce alții se grabeau sa-l ajute, potrivit Reuters. Oficialii au spus ca un ofițer…

- Raidul cu rachete si drone asupra Ucrainei efectuat de Rusia in noaptea de joi spre vineri a avut ca tinta unitatile de rezerva ale armatei ucrainene, pentru a le impiedica deplasarea spre linia frontului, in contextul contraofensivei pe care o pregateste armata ucraineana, și ca toate țintele desemnate…