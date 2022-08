Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, in Timisoara, l-a lovit si injunghiat pe pasagerul din dreapta, cu care a avut un conflict. Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a anuntat, marti, ca procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale…

- O vasluianca a ajuns la spital dupa ce s-a injunghiat singura cu un cutit in burta. Le-a spus medicilor ca nu mai suporta sa traiasca alaturi de sotul ei pentru ca o bate, asa ca a decis sa se sinucida.

- Un autoturism care a incercat sa forteze barierele de protectie de la intrarea in Vatican, in timp ce Suveranul Pontif tinea predica de duminica in fata a peste 20 de mii de oameni, a fost oprita cu focuri de arma.

- Un șofer moldovean a incercat sa iasa din țara cu aproximativ 1500 de pachete de țigari. Acestea erau ascunse printre coletele și bagajele dintr-un autocar care se indrepta spre Italia. Tentativa a fost insa contracarata de funcționarii postului vamal Leușeni.

- In cursul zilei de miercuri, 25 mai 2022, polițiștii suceveni au continuat cercetarile privind dosarul penal la regimul rutier instrumentat de catre Secția 13 Poliție Rurala Balcauți. In urma cercetarilor efectuate, conducatorul auto care nu a oprit anterior la semnalele polițoștilor a fost identificat…

- Atitudinea unui vrancean in varsta de 47 de ani fața de fosta sa concubina i-a asigurat acestuia 30 de zile de arest, pe motiv ca a incalcat masurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu. Incidentele pentru care barbatul a fost arestat preventiv sunt recente, in condițiile in care intre inculpat…

- Pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe este cercetat un alt barbat, in varsta de 42 de ani, din județul Satu-Mare, depistat duminica, 22 mai, in jurul orei 00.50, de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej. Oprit in timp ce se…