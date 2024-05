Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost prins la volan cu alcoolemie de 2,59 in sange, dupa ce a facut accident. Barbatul fusese condamnat cu suspendare pentru ca mai fusese prins conducand sub influența alcooluluifapte similare. Acum a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbat este cercetat pentru conducerea unui vehicul…

- Polițiștii locali au prins duminica dupa-masa un om al strazii, in Piața Libertații din Timișoara. Acesta avea asupra lui o bicicleta relativ scumpa, posibil sustrasa, despre a carei proveniența nu a putut oferi prea multe detalii.

- Politistii locali din Timisoara au prins in weekend un barbat care incerca sa fure un transpalet pe care l-a luat din spatele scenei din Piata Libertatii de la Targul de Pasti. „Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01.00, in zona centrala a municipiului,…

- O femeie din Știubieni a fost „buzunarita” in trenul care o aducea acasa de la București. Polițiștii au prins autorul Polițiștii de la transporturi au fost sesizați, miercuri, cu privire la faptul ca in trenul care se deplasa de la București spre Botoșani a avut loc un furt. Din verificari, a reieșit…

- Polițiștii locali, aflați in patrulare in zona centrala a orașului, au fost direcționați de dispeceratul instituției, in seara zilei de sambata, in jurul orei 19.00, catre Parcul Justiției unde s-a semnalat faptul ca o persoana sustrage material dendrofloricol. La fața locului au depistat un barbat…

- Polițiștii locali, aflați in patrulare in zona centrala a orașului, au fost direcționați de dispeceratul instituției, in seara zilei de sambata, in jurul orei 19.00, catre Parcul Justiției unde s-a semnalat faptul ca o persoana sustrage material dendrofloricol. La fața locului au depistat un barbat…

- Polițiștii rutieri din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au organizat in noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 20:00 – 04:00, o acțiune in județul Timiș, ce a vizat „creșterea gradului de disciplina rutiera cu accent pe combaterea consumului…

- Un student de 19 ani din Republica Moldova si-a pierdut viața in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce s-a inecat in raul Bega. Baiatul iși serbase ziua de naștere cu doar o zi inainte. Pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce un om a fost vazut intrand…