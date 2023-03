Arabia Saudita a executat un barbat iordanian a carui familie sustine ca ar fi fost torturat pentru a marturisi acuzații legate de droguri, informeaza Rador.

Hussein Abu al-Khair era un barbat in varsta de 57 de ani, care avea opt copii și iși caștiga existența ca șofer pentru un saudit bogat. In 2014, in timp ce incerca sa treaca granița dintre Iordania și Arabia Saudita, a fost arestat sub acuzația de contrabanda cu amfetamine.

