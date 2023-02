Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 29 din 21 Februarie 2023 BULETIN INFORMATIV 21 FEBRUARIE 2023 RETINUT PENTRU INFRACTIUNI LA REGIMUL RUTIER In data de 20.02.2023, in jurul orei 08:45, politistii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca pe strada Mircea cel Batran din municipiul Timisoara…

- Accident de circulație mai puțin obișnuit in aceasta dupa-amiaza, intr-o localitate din timiș. Conform polițiștilor, un tanar in varsta de 22 de ani a condus un autoturism pe DJ593A, in localitatea Sanmartinul Maghiar, dinspre Uivar catre Sanmartinul Sarbesc, iar la un moment dat a pierdut controlul…

- Un barbat de 55 de ani a fost reținut de polițiștii calarașeni dupa ce a provocat un accident mortal de circulație. Suspectul se afla la volanul unui vehicul nesemnalizat, era baut și nici nu poseda permis de conducere.

- La doar o zi dupa ce a lovit mortal un pieton, in timp ce se afla sub influența drogurilor la volanul unei mașini, un tanar de 19 ani, din Șușani - Valcea, a fost reținut pentru a fi prezentat instanței.

- Marți, 10 ianuarie 2023, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Sebeș au efectuat semnal de oprire unui autoturism al carui conducator auto și-a continuat drumul, motiv pentru care s-a pornit in urmarirea acestuia. Dupa o urmarire de aproximativ 3 kilometri, persoana aflata la volanul autoturismului…

- Barbat din Alba, reținut de Poliție. A provocat accident, baut și fara permis, in prima zi din 2023. Ce alcoolemie avea la volan Un barbat din comuna Saliștea a fost reținut de polițiști, dupa ce a provocat accident, in timp ce conducea fara permis și sub influența alcoolului. Evenimentul rutier s-a…

- Un accident cumplit a avut loc in noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2023 pe raza localitații Vițcani, comuna Candești, județul Botoșani. Un tanar de 20 de ani a murit și alte trei persoane au fost ranite dupa ce un autoturism a intrat in plin intr-un autoturi

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului si fara permis de conducere a provocat un accident rutier, in noaptea de marti spre miercuri, in localitatea Radeni din judetul Neamt, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…