Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului, au oprit pentru control pe DC Deleni, com. Parteștii de Jos, autoturismul condus de catre un barbat de 32 ani din com. Comanești, care nu poseda permis de conducere. In urma probatoriului administrat in cauza, fața de acesta s-a dispus…

- Arestat pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de conducere fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova l au retinut pe barbatul in cauza, de 38 de…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Putnei, din municipiul Radauți, in dreptul unui imobil, un localnic de 18 ani a intrat in coliziune cu un autoturism care era oprit pe partea dreapta a drumului. Din accident a rezultat ranirea unei femei de 34 de ani din orasul Vicovu de Sus, pasager in autoturismul…

- Duminica, 21 februarie, intre orele 08.00 – 12.00, cadrele Serviciului de Ordine Publica impreuna cu polițiști din cadrul Poliției municipiului Radauți, jandarmi de la I.J.J. Suceava, cadre cu atribuții de control de la I.S.U. Suceava și reprezentanti ai D.S.V.S.A. Suceava au actionat pe raza municipiului…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a comunicat ca astazi, la prinz, in platforma de programare au fost activate cinci noi cabinete de vaccinare pentru administrarea serului produs de AstraZeneca. In cele 5 cabinete sint disponibile 300 de sloturi/zi, respectiv, cite 60 la salile de sport ale Colegiului…

- La 27 ianuarie, politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din judetul Maramures, care conducea pe Bulevardul Republicii din municipiul Bistrita. Acesta a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv pentru substanta…

- In ultima zi a anului trecut un barbat de 57 ani, din mun. Radauți, conducea autoturismul pe str. Piața Unirii din mun. Radauți, a intrat in coliziune cu autoturismul condus in fața sa de catre un barbat de 30 ani, din com. Horodnic de Jos, in urma impactului acesta a fost proiectat la randul sau […]…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiLa data de 22 decembrie, in jurul orei 19.20, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Stefan cel Mare din municipiul Mangalia, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…