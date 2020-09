Stiri pe aceeasi tema

- La data de 02 septembrie a.c., in jurul orei 14.30, politistii din Darmanesti au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 27 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism…

- Un tanar de 31 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive dupa ce a provocat un accident rutier, iar in urma testarii, politistii au constatat ca acesta consumase THC-5.

- Un adolescent din Ocnița a urcat la ghidonul unei motociclete, neavand permis de conducere și a s-a izbit de un alt vehicul, parcat pe partea dreapta a carosabilului. In urma impactului, minorul de 16 ani a fost transportat la spital.

- Trei autoturisme au fost implicate, astazi, intr-un accident ce a avut loc pe DN 14, in afara municipiului Mediaș, la ieșirea inspre Brateiu. „Pe fondul nepastrarii distanței regulamentare in mers, un șofer de 82 de ani din Blaj a intrat in coliziune cu o mașina condusa in fața sa de un medieșean de…

- Sambata la amiaza, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 in comuna Pojorata, la intersecția cu D.J. 175B un barbat de 30 de ani din comuna Ostra s-a angajat in depasirea neregulamentara a unui ansamblu de vehicule, a incalcat marcajul longitudinal continuu și a intrat in coliziune frontala cu…

- Miercuri seara, in jurul orei 23, un echipaj al Politiei Rutiere aflat in patrulare cu autospeciala de serviciu, pe bulevardul Traian din municipiul Hunedoara, a observat in incinta unei statii de alimentare cu carburanti un tanar, despre care detineau informatii ca nu poseda permis de conducere, care…

- S-a intamplat azi, la ieșirea din localitatea Rebrișoara. Un tanar fara permis, a ieșit cu autoturismul de teren de pe o strada secundara, exact in DN 17 D. A lovit o autoutilitara și ambele autovehicule au ajuns in șanț. Un tanar de 34 de ani, din Rebrișoara, e cercetat de polițiști pentru conducere…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier, au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 28 de ani din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fara permis.