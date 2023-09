Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce, sub influența drogurilor, a provocat un accident mortal in județul Olt. Ceea ce face acest caz și mai șocant este legatura barbatului cu lumea politica, fiind fiul unui consilier județean.

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Vremea a facut prapad in doua judete din tara. In Braila si Buzau grindina a distrus culturile oamenilor, iar vantul puternic a rupt copaci si a luat pe sus acoperișuri. In Braila, zeci de locuitori si-au petrecut noaptea fara curent electric dupa ce mai multi stalpi de inalta tensiune au fost doborati…

- Un grup de cinci adolescenți a furat o masina si a intrat cu ea in curtea unui liceu, chiar vizavi de sediul politiei. Agentii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați despre faptul ca un autoturism a lovit gardul unei unitați de invațamant din municipiu, iar ocupanții au abandonat autoturismul.…

- Trei persoane si-au pierdut viata si ale doua au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata la intersectia dintre doua drumuri judetene, in judetul Sibiu, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat, ramanand pe plafon. Printre raniti se afla un adolescent…

- Un șofer care conduce cu viteza, apoi pierde controlul volanului și lovește un stalp, doborand semaforul montat pe el, a fost surprins de camerele de supraveghere din Drobeta Turnu Severin, informeaza Actual Mehedinți. Potrivit IPJ Mehedinți, barbatul era drogat cu cocaina și nu deținea permis de conducere.…