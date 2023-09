Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu s-a facut dimineața și respectivul s-a prezentat la primele ore la poliție. Probabil atat conștiința incarcata de remușcari – cat și de... The post Șoferul care a fugit de la locul faptei dupa ce a intrat cu mașina in tramvai s-a prezentat astazi la poliție. Ce au constatat polițiștii appeared…

- La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier Bacau au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN2-E85 in comuna Gheorghe Doja, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele cercetari a rezultat faptul ca, un tanar de 14 ani din comuna…

- Un barbat din Lugașu de Jos a fost reținut de polițiștii rutieri bihoreni, dupa ce a fost depistat in trafic, in timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive și cu permisul suspendat.

- Dosar penal pe numele unui tanar de 29 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase droguri. Mai mult, individul avea și permisul de conducere suspendat.

- Un sofer in varsta de 26 de ani a fost arestat preventiv sambata, dupa ce a lovit mortal cu masina un pieton pe DN 39, intre Costinesti si Tuzla, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima, in varsta de 38 de ani, a murit la spital, informeaza News.ro.Soferul de 26 de ani a fost retinut vineri de…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața la Turda in jurul orei 5,40 in zona trecerii de pietoni din Micro 3 (de la biserica). Un conducator auto ar fi lovit o femeie și a fugit de la locul faptei. Acesta zacea in mijlocul drumului și cel mai probabil trecatorii au sunat dupa ajutor. La [...]…

- Un clujean s-a trezit cu mașina in gard, dupa ce inainte cu o seara, un vitezoman a pierdut controlul volanului și a intrat din plin in mașina parcata, iar mai apoi a fugit. In noaptea de miercuri spre joi, pe strada Tudor Vladimirescu din Cluj-Napoca, un șofer care circula cu o mare viteza a intrat…

- Un tanar de 18 ani din satul Iacobești, comuna Graniceti, a ajuns in arest pentru 24 de ore dar s-a ales și cu dosar penal pentru conducere fara permis. Tanarul care conducea un BMW pe o strada din Radauți nu a oprit la semnalul polițiștilor aceștia fiind nevoiți sa-l urmareasca cu autospeciala pe…