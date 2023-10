Un șofer drogat a spulberat un motociclist în București. Tânărul a murit pe loc Accidentul a avut loc noaptea trecuta și martorii spun ca impactul a fost foarte violent, astfel ca motociclistul a murit pe loc. Medicii ajunși la fața locului nu au putut decat sa constate decesul acestuia, pentru ca ranile suferite erau incompatibile cu viața. Vinovat de accident e șoferul autoturismului, care nu i-a acordat prioritate motociclistului. Un șofer drogat a spulberat un motociclist in București Conform Ziare.com, o asistenta medicala aflata in zona a fost prima care a incercat sa ajute victima, insa nu a mai putut face nimic. Testat cu aparatul etilotest și drugtest, s-a constatat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

