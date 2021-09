Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara in timp ce conducea autoturismul pe strada Piața Unirii din municipiul Radauți, un barbat de 78 de ani din comuna Fratautii Vechi a surprins si accidentat o femeie de 46 de ani din comuna Dornesti angajata in traversarea strazii pe trecerea de pietoni semnalizata si marcata corespunzator.…

- Joi noapte Secția 14 Poliție Rurala Vama a fost sesizata prin „S.N.U.A.U. 112” despre faptul ca, in localitate, un autoturism a intrat in coliziune cu gardul unui imobil, apoi a patruns in curte. Politistii deplasati la fata locului au identificat atat autoturismul cat si conducatorul auto, un barbat…

- Luni seara Poliția orașului Salcea a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe DJ 208B din localitatea Siminicea a avut loc un eveniment rutier, iar conducatorul auto pare a fi sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea…

- In data de 8 iulie, polițiștii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava au actionat pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile si schimbului ilegal de valuta. Activitatea…

- Polițiștii din cadrul SPR 13 Balcauți, pe raza com. Granicești, sat Iacobești, pe drumul comunal DC 38, au identificat un autoturism care era staționat in fața unui magazin, iar in interior se aflau doua persoane. La vederea echipajului de poliție, conducatorul auto menționat mai sus a demarat in tromba…

- Sambata noapte polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe DJ 209C de pe raza localitații Berchișești și era condus de catre un localnic. Din verificari a rezultat faptul ca șoferul are permisul de conducere suspendat pentru…

- Sambata, in jurul orei 19:00, un echipaj de poliție rutiera din cadrul Poliției municipiului Radauți a oprit pe D.N. 2E, pe raza orașului Solca, o autoutilitara care se deplasa cu viteza de 96 km/h in localitate, avand direcția de deplasare catre localitatea Clit. La volanul autoutilitarei se afla un…