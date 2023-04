Un șofer din Capitală a descoperit un șarpe pe parbriz. Cum a reacționat Situație cu totul neașteptata pentru un șofer din București. Barbatul a avut in fața ochilor un șarpe. Omul a zarit reptila chiar pe parbrizul mașinii sale. Bucureșteanul s-ar fi trezit din senin cu șarpele pe parbrizul autoturismului. Daca mulți s-ar fi speriat și in clipa urmatoare ar fi pus mana pe telefon sa anunțe situația […] The post Un șofer din Capitala a descoperit un șarpe pe parbriz. Cum a reacționat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

