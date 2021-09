Un șofer de tir din România a fost jefuit de marfă în valoare de 40.000 de euro Un șofer roman de TIR a ramas fara marfa in valoare de 40.000 de euro. Furtul s-a produs pe o autostrada din Italia. S-a intamplat intr-o parcare din estul țarii, dupa ce oprise vehiculul incarcat cu cauciucuri ca sa se odihneasca, conform Digi24. Șoferul venea din Germania și in timp ce dormea, doi hoți au reușit sa deschida ușile camionului și sa fure toate pneurile. Romanul s-a trezit la scurt timp dupa aceea, moment in care a realizat ce s-a intamplat și a sunat la poliție. Agenții de poliție i-au identificat rapid pe faptași și au pornit in urmarirea lor. I-au prins dupa o cursa de cateva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

