Stiri pe aceeasi tema

- INVITAȚIE… Copiii din municipiul Huși sunt sarbatoriți pe 1 Iunie, printr-o serie de evenimente pregatite de Primarie, Consiliu Local și Casa de Cultura. Dimineața, cu incepere de la ora 10,00, copiii sunt așteptați pe aleea pietonala din proximitatea parcului Rodina, unde va avea loc un spectacol…

- Tragedia s-a petrecut in urma consumului de alcool, femeia cazand intr-un canal dintr-un cartier foarte populat al Iasului. O femeie in varsta de 40 de ani a murit dupa ce a cazut intr-un canal, in zona Nicolina, din Iasi. Aceasta a fost gasita de catre concubin si a fost scoasa ulterior de catre pompieri,…

- In urma cu cateva minute in localitatea Scobinți, Halta Badeni s-a produs un accident feroviar unde un tren a intrat in coliziune cu un autoturism. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane care este inconștienta și incarcerata in autoturism. La fața locului intervin 3 autospeciale cu modul…

- VOLUNTARIAT… O statistica facuta la nivel national a aratat ca vasluienii sunt printre cei care nu ajung la stomatolog decat cand chiar nu mai pot de durere, iar pasta si periuta de dinti nu sunt folosite atat cat ar fi nevoie, pentru pastrarea sanatatii dentare. De aceea, actiunile de educatie si preventie,…

- Mourad Lamrabatte (31 de ani), un fost fotbalist olandez, a decedat in timpul vacanței pe care o petrecea in Mallorca, alaturi de soția și cei doi copii ai sai. Fost jucator la Vitesse, Lamrabatte a murit dupa ce s-a aruncat de pe o stanca inalta de 35 de metri, sub privirile impietrite ale familiei…

- Iulian Chirila, actualul primar al comunei Țiganași din Iași, a fost lautar timp de 25 de ani. Edilul spune ca a reușit sa schimbe imaginea comunei și, chiar daca a renunțat sa mai cante la evenimente, mai este solicitat de localnici la zilele comunei. Iulian Chirila este unul dintre primarii atipici…

- Un tanar din Iași a ajuns intr-o situație nemaiintalnita dupa ce a ramas fara mașina, deoarece mecanicul s-a spanzurat. Emanuel Roca și-a lasat autovehiculul pe mana unui necunoscut, iar acesta ar fi vandut-o, iar mai apoi s-a spanzurat. Baiatul cauta o soluție prin care sa iși recapete mașina Emanuel…

- Calin Dumitru, un fost boxer din Iași, a fost reținut de polițiști pentru ca l-ar fi ajutat pe Adrian Corduneanu sa-l șantajeze pe un om de afaceri. Vineri, individul a fost plasat sub control judiciar Un fost boxer, patronul unei florarii din Iași, a fost partenerul lui Adrian Corduneanu in șantaj.…