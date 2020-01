Un şofer de camion a murit decapitat în timp ce conducea. Cum s-a întâmplat tragedia Tragedia a avut loc pe luni dimineața, putin dupa ora 07:00, la Baselstrasse, in Liesberg, Elvetia, scrie spynes.ro. Un sofer a murit dupa ce a fost lovit mortal de panoul lateral al unei dube alimentare ce se afla in fata lui. Conducatorul auto se afla in mers, cand panoul a intrat prin parbrizul cabinei de TIR si l-a decapitat. Acesta servea drept acoperis atunci cand din duba erau vandute produsele alimentare. In urma acestui incident socant, doi copii au ramas fara tata, pentru ca, din pacate, soferul in varsta de doar 45 de ani nu a avut nicio sansa sa traiasca. De… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

