Un șofer buzoian s-a dat peste cap cu mașina și a făcut praf un magazin, după ce a acroșat un autoturism Un accident in urma caruia un tanar a ajuns la spital in stare grava, iar doua mașini și un magazin satesc au fost facute praf a avut loc, sambata noapte, in localitatea Manzalești, județul Buzau, noteaza stiridebuzau.ro.Accidentul s-a produs dupa ce un tanar de varsta de 22 de ani, aflat la volanul unui Opel, a acroșat o mașina parcata regulamentar. In acel moment, autoturismul a scapat de sub control, s-a dat peste cap de cateva ori apoi a intrat intr-un magazin alimentar pe care l-a facut praf.In urma impactului violent, magazinul a fost distrus complet, iar șoferul a fost grav ranit. Barbatul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani aflat la volanul unui Opel a acrosat o masina parcata regulamentar, iar autoturismul condus de șoferul imprudent a scapat de sub control fiind proiectat direct intr-un magazin alimentar. Tanarul in varsta de 22 de ani, aflat la volanul unui Opel, a acroșat o mașina parcata regulamentar.…

- Un tanar de 22 de ani aflat la volanul unui Opel a acrosat o masina parcata regulamentar, iar autoturismul condus de șoferul imprudent a scapat de sub control fiind proiectat direct intr-un magazin alimentar. In urma impactului teribil magazinul a fost distrus iar soferul a fost grav ranit fiind transportat…

- O tanara din Lugoj este cercetata penal dupa accidentul produs joi la o trecere de pietoni, pe strada Coloman Wallisch din Lugoj. Este vorba de o soferita in varsta de 18 ani care nu a vazut la timp doi pietoni ce traversau strada regulamentar pe trecerea de pietoni. Politistii au anuntat ca accidentul…

- O persoana a suferit vatamari corporale ușoare in urma unui eveniment rutier produs ieri, 20 februarie a.c., intre localitațile Apa și Babașești. Ieri, 20 februarie a.c., in jurul orei 21.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire…

- Un catel care a traversat „neregulamentar“ a fost acrosat de o masina, iar apoi a ramas blocat in bara de protectie a masinii, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Cluj. S-a ascuns de noi? S-a adapostit acolo? Ce s-a intamplat cu el?Va spunem noi povestea lui…a fost VICTIMA…Gepostet von Inspectoratul…

- Unșofer baut care a produs un accident a fost luat cu mașina devarul sau, care consumase și el alcool. Polițiștii suceveni i-auprins pe amandoi in mașina, intocmindu-le dosare penale.Accidentul s-a produs in comuna Volovaț, din Suceava. Un tanara pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de gardul…

- Un conducator auto in varsta de 19 ani, din localitatea Mesteacan, a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod, pe raza localitații Ciuperceni, dupa care s-a rasturnat cu mașina inafara carosabilului. In urma impactului, un minor, in varsta de 17 ani, pasager in mașina a suferit vatamari corporale și…

- Un grav accident rutier s-a produs in județul Caraș Severin. O mașina de poliție a fost lovita in plin in timp ce insoțea o ambulanța. Doi agenți de poliție au fost grav raniți și au ramas incarcerați. Accidentul s-a produs pe DN 6, intre Caransebes si Orsova, in zona localitatii Buchin din judetul…