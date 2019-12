Un șofer băut a lovit două mașini într-o parcare din Gherla Bufnituri s-au auzit in dimineața zilei de sambata la Gherla, intr-o parcare de pe strada Clujului. Un șofer a lovit doua autoturisme parcate, iar apoi s-a deplasat cu mașina in spatele blocurilor de la șoseaua principala. Aici a fost gasit de polițiști, care l-au testat pentru alcool, iar aparatul etilotest a indicat o valoare de … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 02.11.2019, in jurul orei 04:05, un barbat in varsta de 36 de ani, din municipiul Hunedoara, a condus un autoturism pe Aleea Armatei, din municipiul Deva (unde a acroșat 3 autoturisme), dupa care și-a continuat deplasarea, fiind insa identificat de politisti (pe bulevardul 22 Decembrie,…

- Un sofer a refuzat duminica dimineata, la Ploiesti, sa opreasca la semnalul politistilor rutieri, dupa care fugarul a incercat sa-si asigure scaparea pe strazile din oras, dar a derapat si a pierdut cont...

- Un sofer a refuzat duminica dimineata, la Ploiesti, sa opreasca la semnalul politistilor rutieri, dupa care fugarul a incercat sa si asigure scaparea pe strazile din oras, dar a derapat si a pierdut controlul asupra autoturismului, care a lovit doua masini parcate, relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Magistratii Judecatoriei din Ramnic au dispus cercetarea in stare de arest preventiv a unui barbat care luni dimineata a intrat cu duba pe care o conducea in mai multe masini care fie circulau, fie erau parcate pe o strada din municipiu, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un barbat de 56 de ani a fost depistat cu o alcoolemie uriașa dupa ce a lovit cu mașina trei autoturisme parcate pe o strada din orașul Sfantu Gheorghe, județul Covasna, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project despre Dan Barna: E evident ca liderii…

- Luni, 14 octombrie 2019, polițiștii valceni au fost sesizați prin apel unic de urgența cu privire la faptul ca in zona Cina și a Casei Tineretului, o autoutlitara ar fi acroșat mai multe autoturisme. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat autoturismul și conducartorul auto. care ar fi acroșat…

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc, duminica, intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași, transmite Mediafax.

- Un șofer de TIR din Romania, care a fost inșelat de soție cu un barbat din Cehia, și-a ieșit din minți și a facut prapad intr-o parcare, in Belgia. Barbatul a ramas fara permis, iar acum urmeaza sa fie judecat pentru faptele lui.