Un barbat de 49 de ani din Calarasi a fost surprins de politisti in timp ce forta un sofer sa accelereze pe Autostrada Soarelui pentru a-i permite sa inainteze. Barbatul a fost amendat cu peste 3.400 de lei si i s-a suspendat permisul pentru 120 de zile. Politia Romana avertizeaza ca acest tip de bullying […]